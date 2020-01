Calciomercato Milan – Viviano ha dato la propria disponibilità

CALCIOMERCATO MILAN – Sembra ormai tutto fatto per l’addio di Pepe Reina, diretto all’Aston Villa. Al suo posto, però, il Milan non sembra intenzionato a rimanere con Antonio Donnarumma e basta. Sembra infatti molto vicino Emiliano Viviano, estremo difensore classe 1985 attualmente svincolato dopo l’esperienza allo Sporting Lisbona. Secondo quanto riferisce Nicolò Schira sul proprio profilo Twitter, Viviano avrebbe dato la propria disponibilità al Milan per un contratto di sei mesi. Paolo Maldini e Zvonimir Boban sembra abbiano avuto ottime referenze dal preparatore dei portieri rossonero, Gigi Turci, che lo ha avuto alla Sampdoria. Riflessioni in corso. Così, il Milan si libererebbero dell’ingaggio di Reina per pagare molto meno l’eventuale nuovo secondo. Per altri dettagli… Continua a leggere >>>

