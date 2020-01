Calciomercato Milan – Ag. Reina: “Ancora nessun accordo per il trasferimento”

CALCIOMERCATO MILAN – Come rivelato da ‘calciomercato.com‘, l’agente di Pepe Reina, lo spagnolo Manuel García Quilon si è presentato questa mattina a ‘Casa Milan‘ per trattare l’addio del suo assistito con 6 mesi di anticipo al club di Via Aldo Rossi. Sul giocatore, classe 1982, c’è infatti il forte interesse dell’Aston Villa, compagine della Premier League inglese.

Dopo circa un’ora e mezza di summit, verso le ore 13:30, Quilón ha lasciato la sede della società rossonera confermando, però, come non ci sia ancora alcun accordo con il Milan per il trasferimento dell’estremo difensore iberico. Ricordiamo che i ‘Villans‘ offrono a Reina, oltre che naturalmente un posto da titolare, un contratto fino al 30 giugno 2020 con rinnovo automatico per un’ulteriore stagione in caso di salvezza.

Qualora si concretizzasse la cessione di Reina all’Aston Villa, il Milan potrebbe andare su un portiere attualmente svincolato: per i dettagli, continua a leggere >>>

