Calciomercato Milan – Romagnoli decide il suo futuro: le alternative

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato da Tuttosport, il futuro della difesa del Milan ruota intorno a Alessio Romagnoli. Il Milan ha intenzione di rinnovare il contratto al suo capitano, anche perchè il club rossonero sa bene di non potersi permettere una nuova cessione eccellente dopo quella probabile di Donnarumma, ma molto dipenderà dalla volontà del giocatore.

A 25 anni Romagnoli è nel momento decisivo della carriera. Dal suo arrivo tante cose sono cambiate, con il Milan che ormai da diversi anni non gioca le coppe europee, e in più le prospettive sono certamente esaltanti. Intanto nei giorni scorsi c’è stato un contatto tra la Lazio e Raiola: come noto, il difensore è sempre stato un grande tifoso biancoceleste, e la prospettiva di giocare la Champions nella prossima stagione può essere un fattore decisivo.

Vedremo cosa succederà, ma intanto il Milan pensa a dei possibili sostituti. Da tempo si segue il profilo di Ajer, titolare inamovibile del Celtic a soli 21 anni. Attenzione a Evan N’Dicka, ventenne camerunense dell’Eintracht Francoforte, società con il quale il Milan ha ottimi rapporti dopo lo scambio Rebic-Andrè Silva. Infine c’è Kamara, che a 20 anni è già alla seconda stagione da titolare nel Marsiglia. I nomi non mancano dunque, ma la priorità è ovviamente la permanenza di Romagnoli. Intanto Spalletti prende quota, continua a leggere >>>

