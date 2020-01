Calciomercato Milan – Paqueta vuole il Psg: occhio ad un eventuale scambio

CALCIOMERCATO MILAN – Di certo non era difficile immaginare lo stato d’animo di Lucas Paqueta dopo le continue esclusioni dall’undici titolare da parte di Stefano Pioli. Ma la mossa che il brasiliano ha operato nella giornata di ieri ha spiazzato tutto l’ambiente. Paqueta, dopo l’allenamento di ieri, ha comunicato all’allenatore che voleva essere escluso dalla lista dei convocati perché non sereno mentalmente. Come riporta ‘Tuttosport’, oggi in edicola, il tutto sarebbe da ricondurre alla voglia dell’ex Flamengo di raggiungere Leonardo al Psg. Il problema è che i francesi non hanno ancora presentato un’offerta soddisfacente per i rossoneri.

Adesso bisogna capire cosa deciderà di fare il Milan con Paqueta. La decisione alternativa potrebbe essere quella di mandarlo in prestito prima di decidere con calma il suo futuro in estate. Magari proprio al Psg, nell’ambito di uno scambio di prestiti con i poco utilizzati Julian Draxler, Leandro Paredes o Ander Herrera. Intanto ecco le parole di Eugenio Corini su Zlatan Ibrahimovic, continua a leggere >>>

