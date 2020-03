Calciomercato Milan – Interesse per Diatta: i suoi numeri in stagione

CALCIOMERCATO MILAN – Krepin Diatta è il nome nuovo che è uscito in questi giorni per il calciomercato in entrata del Milan. Il gioiello classe 1999 del Club Bruges gioca nel ruolo di ala (sia a destra che a sinistra) in un 4-3-3 o in un 4-2-3-1.

Diatta in patria viene paragonato al connazionale (sono entrambi senegalesi) Sadio Mané del Liverpool sia per il ruolo che per il modo di giocare. Diatta è un giocatore veloce e rapido, sia palla al piede che senza. I suoi numeri in stagione sono positivi: 34 presenze totali, 8 gol e 4 assist. La sua valutazione è di circa 20/25 milioni di euro.

Nel frattempo è tornato a parlare di Milan un grandissimo ex calciatore rossonero: Marco Van Basten. Se vuoi conoscere le sue parole, clicca qui >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android