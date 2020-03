Calciomercato Milan – I rossoneri insistono per de Paul

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘Sport Mediaset‘, il Milan insiste per Rodrigo de Paul, classe 1994, centrocampista argentino di proprietà dell’Udinese.

Nonostante il caos in dirigenza, infatti, proseguirebbero i contatti tra il club di Via Aldo Rossi e quello friulano per l’ex Racing Club de Avellaneda e Valencia, assistito da Agustín Jiménez, procuratore che, negli ultimi mesi, è stato spesso avvistato nella sede rossonera.

De Paul, 5 gol e 3 assist in 24 gare finora in stagione, è sotto contratto con l’Udinese fino al 30 giugno 2024 e viene valutato dalla società bianconera tra i 30 ed i 35 milioni di euro: giocatore duttile, può fare sia l’esterno d’attacco, sia la mezzala sia il trequartista.

Qualora de Paul arrivasse alla corte del Diavolo, troverebbe come suo compagno di squadra lo svedese Zlatan Ibrahimovic? Per scoprirlo, continua a leggere >>>

