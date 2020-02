Calciomercato Milan – Festa: “Ecco come lavora Moncada”

CALCIOMERCATO MILAN – Luca Pagni, giornalista di Repubblica, nel suo blog ha scritto del mercato di gennaio del Milan, soffermandosi in particolar modo sul ruolo di Geoffrey Moncada, capo scout del Milan. Ecco le sue parole.

“Boban e Maldini ci mettono la faccia e fanno le trattative, ma dietro le scelte dei giocatori c’e’ un uomo nell’ombra. Quest’uomo si chiama Geoffrey Moncada. Trentenne transalpino, il suo compito è quello di scovare possibili talenti senza strapagarli. Come? visionandoli, mandando osservatori, informandosi non solo sulle doti sportive, ma soprattutto incrociando prezzo e prestazioni. Le operazioni Hernandez e Bennacer provengono da suoi precisi diktat poi concretizzati dai dirigenti rossoneri. La “mano” di Moncada si e’ vista molto bene nel mercato di riparazione di gennaio: da Kjaer a Begovic, a Saelemaekers per un cocktail di esperienza e futuro importante. Tutte queste scelte fanno parte del desiderio di mettere tutti i pezzi del puzzle al loro posto: i campioni arriveranno ma prima bisogna ricostruire”. Intanto Boban ha parlato delle condizioni di Ibrahimovic, continua a leggere >>>

