Boban: “Ibrahimovic è un fuoriclasse puro. Nel derby ci sarà”

NEWS MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, ieri è andato in scena un evento chiamato «Premio amico dei bambini… Un esempio per loro», organizzato ieri sera a Palazzo Reale dall’Aldini Bariviera. Presente Zvonimir Boban, CFO del Milan, che ha abbracciato anche Adriano Galliani, ex amministratore delegato del Milan.

Boban, a cui è stato consegnato il «Premio Direttore Sportivo» (Galliani invece, così come Dida, ha ricevuto quello alla carriera), ha rilasciato alcune dichiarazioni molto interessanti. Una di queste è la differenza tra campione e fuoriclasse: “Il campione è quello che durante una partita riesce a determinare e a fare ciò che serve alla squadra. Io? Non sempre ci riuscivo, anche se qualche spunto l’ho avuto. I fuoriclasse sono quelli come Baresi, Maldini, Van Basten, Gullit. Loro avevano qualcosa più di me”. “Ibrahimovic è un fuoriclasse puro – continua Boban -. Ha una personalità particolare, una professionalità particolare ed è entrato nello spogliatoio con un’umiltà particolare. Dico questo perché conosco il personaggio e la sua forza d urto. Non era facile, ma ha trovato la maniera perfetta di capire l’atmosfera dentro lo spogliatoio e la delicatezza del momento. Ringrazieremo Zlatan tutta la vita perché venendo da noi aveva tutto da rischiare. Tutto quel che farà ancora sarà in più, perché ha già fatto abbastanza”.

Inevitabile inoltre parlare del derby, che si giocherà domenica sera a San Siro. Boban tranquillizza sulle condizioni di Ibrahimovic, che non dovrebbe avere problemi a giocare dal primo minuto: “Credo che nel derby ci sarà, voleva già esserci col Verona. Il suo impatto è già stato determinante. Sarà un derby particolare, ma d’altra parte la partita successiva conta sempre più della precedente. Noi abbiamo cambiato modulo ma non bisogna esserne ossessionati. Quello che ti definisce tanto è stare a tre o a quattro dietro, il resto dipende dalle qualità dei giocatori. Il Milan non è ancora del tutto definito, ma è cresciuto”. Intanto un allenatore ha svelato di essere stato molto vicino al club rossonero, continua a leggere >>>

