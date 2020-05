Calciomercato Milan – Dumfries cambia agente: sarà Raiola

Denzel Dumfries, terzino destro in forza al PSV Eindhoven, è tra i principali obiettivi del Milan per la prossima stagione. Andrea Conti, e soprattutto Davide Calabria, non danno sufficienti garanzie. Intanto emergono novità proprio su Dumfries. Pare che il difensore olandese abbia cambiato agente: dalla Juzzt Football, pare aver affidato la procura a Mino Raiola. Ancora il noto agente potrebbe frapporsi al Milan.

Nel club rossonero ci sono diversi calciatori che hanno come agente Raiola, e proprio dalla prossima estate la dirigenza dovrà discutere di alcuni rinnovi cruciali: Gigio Donnarumma e Alessio Romagnoli su tutti, oltre che dello stesso Ibra. Nessuna contrattazione invece per Giacomo Bonaventura, che finirà questa stagione la sua esperienza al Milan. Intanto proprio su Dumfries, ecco alcuni retroscena sul terzino nel mirino dei rossoneri >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓