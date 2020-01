Calciomercato Milan – Donnarumma può partire, c’è il sostituto

CALCIOMERCATO MILAN – Dopo i segnali incoraggianti dalla trasferta di Cagliari, il Milan e la dirigenza del Diavolo è continuamente al lavoro sul fronte mercato. I rossoneri hanno centrato una pesantissima vittoria per 2-0, che può dare un senso diverso alla seconda parte della stagione. Distanze accorciate a 4 lunghezze dal sesto posto occupato proprio dai sardi e dunque dalla zona Europa League. Ovviamente, Zlatan Ibrahimovic nel motore non basta, anche se ha già dimostrato di saper fare la differenza eccome. Servono comunque altri rinforzi: oltre ad Asmir Begovic e Simon Kjaer, il Milan sta lavorando anche sotto traccia.

Senza Champions League, distante dieci punti, il Milan in estate potrebbe essere costretto a cedere qualche gioiello, uno su tutti Gianluigi Donnarumma. Da diverso tempo il rinnovo di contratto sembra qualcosa di molto difficile e, secondo quanto riportato da Calciomercato.it, il portiere in scadenza nel 2021 potrebbe lasciare il Milan facendo spazio a qualcun altro.

Sky Sport, in questo senso, ha comunicato che la dirigenza rossonera avrebbe già messo gli occhi sul suo sostituto. Si tratterebbe di Ivan Quaresma da Silva, meglio noto con il semplice nome di Ivan. È un brasiliano classe 1997, in forza al Ponte Preta, squadra verdeoro di Serie B. I rossoneri si muovono sulle sue tracce e stanno cercando di mettere a segno un affare importante, visto che il braccio di ferro con Mino Raiola, sembra non portare a qualcosa di buono.

Intanto il Milan si prepara per la SPAL. Mercoledi in Coppa Italia chi prenderà il posto dell’infortunato Donnarumma? per le ultime continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android