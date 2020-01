Calciomercato Milan – Donnarumma, l’offerta della Juventus al portiere

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto viene riferito da Sportitalia, la Juventus pensa seriamente a Gianluigi Donnarumma. Nelle ultime settimane il club bianconero ha blindato Szczesny con il rinnovo di contratto soprattutto come premio per il suo rendimento, ma questo non significa che in futuro non si possano fare scelte diverse, visto che il prolungamento permette al club di Torino di avere anche un maggiore potere contrattuale in caso di un’eventuale cessione.

Donnarumma, infatti, che è in scadenza di contratto con il Milan nel 2021, rappresenta un’occasione unica di mercato per i bianconeri, che ogni probabilità tenterà un affondo concreto nelle prossime settimane: Paratici e Nedved sarebbero pronti a offrire a Gigio almeno otto milioni di euro. Intanto un calciatore accostato al Milan in passato svela il suo grande idolo, continua a leggere >>>

