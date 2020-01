Borussia Dortmund, Haaland svela: “Il mio idolo è Ibrahimovic”

NEWS MILAN – Erling Haaland, neo attaccante del Borussia Dortmund, nell’intervista concessa alla Bild, ha parlato di Zlatan Ibrahimovic, suo grande idolo.

"Il mio idolo è Zlatan Ibrahimovic – dice Haaland -. Da Ibra posso imparare parecchio, in primo luogo come fare tanti gol e il suo temperamento di attaccante sempre avido di segnare. La sua carriera è straordinaria. Clausola rescissoria? No comment sui dettagli contrattuali, ora sono a Dortmund e voglio vincere col Borussia".

