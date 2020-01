Calciomercato Milan – Tre squadre spagnole su Suso, ma…

CALCIOMERCATO MILAN – Rivoluzione totale. In casa Milan sono tutti in bilico e secondo le ultime ci sono anche sirene per Suso, precisamente dalla Spagna. Almeno secondo quanto scritto da Alfredo Pedullà sul proprio sito. Secondo il noto esperto di mercato, Suso ha tanti estimatori nella Liga. Nelle ultime ore ci sono stati sondaggi del Valencia, del Siviglia e del Getafe. Al momento, però, non convince la formula, che sarebbe di prestito oneroso con diritto di riscatto. Il Milan vuole monetizzare con certezza e chiede l’obbligo. Il totale, comunque, è di circa 40 milioni. Possibili sviluppi nei prossimi giorni.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android