Calciomercato Milan – Rinnovo Donnarumma, una priorità. Ma il Real Madrid …

CALCIOMERCATO MILAN – È un Milan, per ora, protagonista assoluto in questa sessione di mercato. Oltre al mercato in entrata che ha visto il ritorno di Ibrahimovic, il Diavolo è molto attivo anche in uscita: Reina vuole solo l’Aston Villa, Borini è praticamente un calciatore dell’Hellas Verona, Caldara ha fatto il suo ritorno all’Atalanta e infine, uno tra Paquetà e Piatek lascerà Milanello.

Con il ritorno di Ibrahimovic, i rapporti con Mino Raiola si sono decisamente rassenerati, stando a quanto riportato da “Calciomercato.Com”. Dopo l’operazione Ibrahimovic, il Milan sta parlando con l’agente italo-olandese del rinnovo di Donnarumma.

Il portiere, in scadenza nel 2021, vuole un rinnovo alle stesse condizioni, ovvero 6 milioni netti annui, ma il Milan punta al ribasso. Nelle prossime settimane sono previsti nuovi contatti, con l’obiettivo di allontanare le voci provenienti dalla Spagna, dove sembrerebbe che Il Real Madrid stia osservando da vicino la vicenda.

Il contratto dell’estremo difensore scadrà a giugno 2021. La volontà del Milan è ovviamente quella di trovare una soluzione per un ulteriore rinnovo in tempi brevi, al fine di evitare che un giocatore di tale valore possa svincolarsi tra un anno esatto. Raiola, come riportato da il “Corriere dello Sport”, ha già rispedito al mittente la prima offerta recapitatagli.

Il Milan dal canto suo, dovrà necessariamente rifondare in estate per poter allestire una squadra in grado di competere per un posto in Champions League. Per questo motivo, è anche vero che alcuni big dei rossoneri potrebbero essere sacrificati per forze di causa maggiore e tra questi potrebbe esserci Gigio Donnarumma.

Intanto sembra che ci siano novità anche per quanto riguarda la possibile cessione di Piatek in Inghilterra, per le ultime continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android