Calciomercato Milan – Donnarumma, il suo rinnovo è quasi impossibile

CALCIOMERCATO MILAN – Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Milan in questi giorni ha iniziato una vera e propria rivoluzione sul mercato, cedendo dei calciatori che vengono considerati in esubero. Tutti questi trasferimenti (la cessione di Caldara, la risoluzione del contratto di Borini, la possibile partenza di Pepe Reina, che ha un ingaggio di tre milioni) rientrano nell’ottica del risparmio, anche minimo.

Uno dei obiettivi è quello di avere la forza economica necessaria per rinnovare il contratto di Gianluigi Donnarumma, in scadenza nel 2021. Maldini e Boban ci proveranno fino alla fine, ma la sensazione è che sarà molto difficile trattenere il portiere, che dunque potrebbe essere ceduto la prossima estate in modo da non perderlo a parametro zero. Intanto il Milan è vicino a un difensore centrale, continua a leggere >>>

