Di Marzio: “Scambio tra Kessie e Politano non decolla. Si lavora per Kjaer”

CALCIOMERCATO MILAN – Si scalda sempre di più il calciomercato del Milan. I rossoneri hanno scelto Matteo Politano per rinforzare l’attacco, ma si lavora ancora con l’Inter per trovare la formula giusta. Secondo Gianluca Di Marzio, che ne ha parlato su Sky, tutto era partito da un possibile scambio con Franck Kessie, che però non è poi decollato. Quindi bisogna trovare un accordo economico e i nerazzurri chiedono circa 28 milioni. In più, si sono rifatti sotto tutti i club che avevano mostrato interesse per l’esterno nei mesi scorsi.

Si continua a lavorare anche sul fronte Simon Kjaer, difensore che di fatto andrebbe a sostituire Mattia Caldara. Nonostante giochi nell’Atalanta, non si può parlare di vero e proprio scambio, in quanto il danese è di proprietà del Siviglia, quindi il Milan sta parlando con il club spagnolo. In ogni caso, potrebbe non essere l’unico difensore che arriverà in rossonero.

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android