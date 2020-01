Calciomercato Milan – Piatek-Tottenham: per ora nessuna offerta formale

CALCIOMERCATO MILAN – Nelle scorse ore, dall’Inghilterra, si è sparsa la voce secondo cui sarebbe stata in dirittura d’arrivo la trattativa per portare Krzysztof Piatek, classe 1995, dal Milan al Tottenham.

Gli ‘Spurs‘, alle prese con la sostituzione dell’infortunato Harry Kane, avrebbero versato al club di Via Aldo Rossi 28 milioni di euro subito e, eventualmente, 5 di bonus, per un totale di 33 milioni di euro per acquistare il ‘Pistolero‘ polacco a titolo definitivo.

Secondo quanto riferito, invece, in queste ore da ‘Sky Sports UK‘, Milan e Tottenham sarebbero davvero in contatto per Piatek ma, al momento, il club presieduto da Daniel Levy non avrebbe presentato un’offerta formale ai rossoneri per rilevare il numero 9 rossonero.

Sebbene ci siano colloqui tra le parti, dunque, non sarebbero in fase così avanzata e, per ora, non è chiaro se le società stiano discutendo, eventualmente, di un trasferimento di Piatek in prestito o a titolo definitivo. Intanto, sul fronte mercato, il CFO del Milan, Zvonimir Boban, è al lavoro per razionalizzare la rosa rossonera. Come? Continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android