Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: fatta per Piatek al Tottenham

CALCIOMERCATO MILAN – L’attaccante polacco, 24 anni, è pronto a firmare un contratto di 3 anni e mezzo. Krzysztof Piatek si trasferisce a titolo definitivo al Tottenham, programmate le visite mediche nelle prossime 48 ore. Il club di Josè Mourinho pagherà subito 28 miloni e poi, con eventuali bonus, altri 5 milioni. Per un totale di 33 milioni al Milan. Il Tottenham ha deciso di puntare su Piatek dopo l’infortunio di Harry Kane. Anche Aston Villa , Newcastle e Crystal Palace erano interessati, ma gli Spurs sembrano ormai aver chiuso per il Pistolero, che è desideroso di stare in un grande club.

