Coppa Italia – Verso Milan-Spal: ballottaggio Antonio Donnarumma-Begovic

NEWS MILAN – Mercoledì pomeriggio, alle ore 18:00, si disputerà a ‘San Siro‘ la sfida Milan-Spal, gara valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia.

Gianluigi ‘Gigio’ Donnarumma, portiere rossonero, non dovrebbe giocare il match per via di un piccolo risentimento muscolare accusato nel finale di gara della ‘Sardegna Arena‘ di Cagliari.

Una cosa da niente, che, però, inviterebbe il tecnico milanista Stefano Pioli a tenerlo a riposo per averlo regolarmente a disposizione domenica pomeriggio per Milan-Udinese di campionato.

Ecco perché, dunque, per la gara di TIM Cup è già aperto il ballottaggio: partito Pepe Reina, in direzione Aston Villa, dovrebbe giocare uno tra Antonio Donnarumma, classe 1990, fratello maggiore di Gigio, e Asmir Begovic, classe 1987, che il Diavolo sta acquistando in prestito secco dal Bournemouth.

Intanto questa mattina il club di Via Aldo Rossi ha ufficializzato l’acquisto di Simon Kjaer dal Siviglia: per le specifiche relative il contratto del difensore centrale danese, continua a leggere >>>

