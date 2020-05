Allenatore Milan – Diavolo, ecco l’esercito di Ralf Rangnick

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal quotidiano ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il tedesco Ralf Rangnick, responsabile dell’area sportiva del gruppo ‘Red Bull‘ e maggiore indiziato a sedere sulla panchina del Milan per la stagione 2020-2021, è a capo di un esercito di professionisti, scelti personalmente da lui, totalmente applicati al suo metodo.

E l’idea di Rangnick sarebbe quella di riproporre il medesimo schema al Milan, con una squadra di collaboratori vera e propria che prenda possesso di tutte le aree relative alla parte sportiva del club di Via Aldo Rossi. Si tratta di un sistema articolato, minuzioso e maniacale, dove nessuna area viene lasciata scoperta. Un metodo, quello di Rangnick, che, per essere applicato, ha bisogno non soltanto del motore, ma di tutto il resto della macchina.

Difficile che Jesse Marsch, suo vice, possa seguirlo al Milan perché oggi allena il RB Salisburgo in Austria, mentre Robert Krauss e Lars Konetka, attualmente vice di Julian Nagelsmann al RB Lipsia, potrebbero essere le prime due colonne dello staff di Rangnick a Milanello. L’area video del Milan verrebbe completamente rifondata e, a questo proposito, potrebbero tornare spendibili i nomi di Daniel Ackermann e Fabian Friedrich, uomini fidati attualmente coordinati a Lipsia dallo stesso Konetka.

Frederick Gössling, 42enne preparatore dei portieri appositamente scelto da Rangnick per la sua metodologia di lavoro, però, potrebbe non seguire il tedesco a Milano in quanto, a ‘Casa Milan‘, stimano moltissimo l’attuale tandem composto da Luigi Turci ed Emiliano Betti, i quali, dunque, potrebbero essere confermati per la stagione 2020-2021. Uno dei primi ‘compromessi’ tra Rangnick ed il Milan per avviare la collaborazione.

Il calcio di Rangnick, che si contraddistingue per l’altissima intensità, necessita di una condizione atletica ad hoc e duratura nel tempo: motivo per cui il nativo di Backnang vorrebbe portarsi dietro, come capo della struttura atletica, Daniel Belhau: un suo preparatore è focalizzato sulla preparazione estiva, l’altro sulla gestione della condizione atletica per tutto l’arco della stagione. Un sistema innovativo, quello del ‘Vier-Augen-Prinzip‘ (‘Il principio dei quattro occhi’) che sembra funzionare.

A Rangnick, poi, servirà un collaboratore specifico che si dedichi all’analisi quotidiana dei dati che arrivano dal Gps durante l’allenamento e, per questo settore, il nome giusto dovrebbe essere quello di Dominik Cegla. Lo staff medico, coordinato al Milan dal dottor Stefano Mazzoni, è ritenuto intoccabile dal club rossonero: sarebbe comunque integrato con figure di riferimento di Rangnick. Adesso o in futuro qualora non scattasse il ‘feeling‘ con l’attuale organigramma.

Si è parlato molto, poi, dello ‘scouting‘ internazionale da parte degli uomini di Rangnick, ma molto poco di quello interno. Il manager tedesco non vuole lasciare nulla al caso e, pertanto, è arrivata in Via Aldo Rossi una richiesta specifica. Vuole uno scout che sappia lavorare bene nell’ombra, ma che sappia arrivare sui talenti italiani Under 23 prima di tutti, prima, dunque, che i prezzi dei cartellini dei calciatori lievitino. Uno sveglio, che non abbia paura di niente e di nessuno, che lavori in prospettiva ma anche per il presente.

Infine, ha concluso ‘Tuttosport‘, Rangnick chiederà l’introduzione di un insegnante di lingua italiana o, comunque, in alternativa, obbligherà i nuovi acquisti ad apprendere il più rapidamente possibile la nostra lingua, poiché ‘Der Professor‘ ritiene che la comunicazione, interna ed esterna, sia fondamentale e che è molto importante che avvenga nella lingua del Paese in cui si lavora. SUL FRONTE MERCATO, ECCO UNA DELLE PRIME REALI RICHIESTE DI RANGNICK AL MILAN >>>