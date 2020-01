Calciomercato Milan – Di Marzio: “Bernardeschi-Paquetà opzione possibile”

CALCIOMERCATO MILAN – Ospite negli studi di Sky Sport, il giornalista Gianluca Di Marzio ha parlato dell’ipotetico scambio tra Milan e Juventus con protagonisti Lucas Paquetà e Federico Bernardeschi. Questo il suo pensiero: “Si torna a parlare dello scambio Paquetà-Bernardeschi, è una voce che gira ma non c’è nessuna trattativa in corso. Io, personalmente, la terrei come opzione possibile”. L’ex Fiorentina dopo un buon inizio di stagione ha completamente perso posizioni nelle gerarchie d’attacco di Maurizio Sarri, venendo ampiamente sopravanzato sia da Ramsey che da Higuain e Dybala. Di Marzio ha anche parlato di un possibile passaggio di Suso al Siviglia: ecco le ultime>>>

