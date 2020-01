Calciomercato Milan – Di Marzio: “Suso-Siviglia: siamo ai dettagli”

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato da gianlucadimarzio.com, il Siviglia sarebbe in pressing per Jesùs Suso del Milan. Il numero 8 andaluso ha da tempo chiesto la cessione ai rossoneri – settimana scorsa è stato a Casa Milan – e accetterebbe di buon grado un ritorno in patria. Secondo l’esperto di calciomercato, i due club avrebbero trovato un’intesa di massima per i quali si starebbero trattando ancora i dettagli. L’affare è impostato sulla base di un prestito di 18 mesi con diritto di riscatto che diventerebbe obbligo al verificarsi di determinate condizioni. Ancora alcuni dettagli da sistemare sui quali le parti stanno lavorando. La stagione di Suso ad oggi è stata molto deludente, con 16 presenze, un gol e 2 assist. Ecco le ultime su Piatek-Tottenham>>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android