Calciomercato Milan – Di Marzio: “Piatek-Tottenham si è riaperta”

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato pochi minuti fa da Gianluca Di Marzio negli studi di Sky Sport, si è riaperta in mattinata la trattativa tra Milan e Tottenham per Krzysztof Piatek. Gli Spurs cercano con forza un attaccante in seguito al grave infortunio riportato alcune settimane fa da part di Harry Kane. Mourinho cerca un numero 9 dopo gli esperimenti che hanno portato il tecnico lusitano a scegliere Son come ‘falso nueve’. Il Pistolero è un nome molto caldo per il club inglese e dopo le parole del padre del polacco di alcuni giorni fa, che hanno sottolineato come Piatek non sia contento, la trattativa potrebbe prendere una piega decisiva nei prossimi giorni. Il Milan continua a chiedere almeno 28 milioni per lasciarlo partire. Intanto, Lautaro Martinez potrebbe saltare il derby>>>

