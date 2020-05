Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: rossoneri su Maitland-Niles

CALCIOMERCATO MILAN – Mikel Arteta, manager basco dell’Arsenal, vuole rivoluzionare i ‘Gunners‘ in estate e, pertanto, nel corso della prossima sessione di calciomercato tanti calciatori dovrebbero lasciare la squadra londinese.

Secondo quanto riferito dal ‘Sunday Star‘ uno di questi sarebbe Ainsley Maitland-Niles, classe 1997, terzino destro ma anche centrocampista di nazionalità inglese che, da quando è arrivato Arteta in panchina, non ha trovato molto spazio poiché non gode della fiducia del tecnico.

Maitland-Niles, sotto contratto con i ‘Gunners‘ fino al 30 giugno 2023, nelle scorse settimane era stato accostato anche al Milan. RALF RANGNICK, INTANTO, HA AVANZATO UNA PRECISA RICHIESTA AL MILAN PER IL MERCATO ESTIVO >>>