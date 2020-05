Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Kjaer, riscatto ad un passo

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito dal portale iberico di calciomercato, ‘TodoFichajes.com‘, Simon Kjaer, classe 1989, difensore centrale danese, resterà al Milan anche nella prossima stagione.

Kjaer, giunto a gennaio in prestito con diritto di riscatto dal Siviglia, ma via Atalanta, dove aveva giocato la prima parte di questa stagione, verrà quindi accontentato e confermato in maglia rossonera per il 2020-2021.

Siviglia e Milan stanno negoziando, secondo il sito web spagnolo, per il trasferimento di Kjaer in rossonero a titolo definitivo, anche se il danese, titolare da quando è arrivato al Milan agli ordini di Stefano Pioli, sa che con Ralf Rangnick in panchina la storia, per lui, potrebbe essere diversa.

Il Milan verserà, comunque, i 2,5 milioni di euro previsti dagli accordi presi nello scorso gennaio con gli andalusi per il riscatto dell’ex Palermo e Roma, con Monchi, direttore sportivo dei ‘Nerviones‘, che avrebbe dato il benestare al Diavolo per pagare il cartellino in due rate.

Metà in estate, metà entro la fine del 2020: Kjaer, dunque, resterà al Milan per sua somma soddisfazione.