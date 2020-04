Calciomercato Milan – Cragno prima alternativa a Donnarumma

CALCIOMERCATO MILAN – Il Corriere dello Sport, in edicola questa mattina, analizza il futuro di Gianluigi Donnarumma. Il contratto con il Milan, come tutti sanno, è in scadenza nel 2021, e dunque il club rossonero non può permettersi di andare oltre quest’estate, in quanto rischierebbe di perdere l’estremo difensore a parametro zero.

Per questo motivo il Milan inizia a valutare delle alternative. Una di queste è Alessio Cragno, portiere del Cagliari. Il calciatore, nonostante il grave infortunio nell’ultima stagione, è pronto al grande salto, avendo dimostrato grande affidabilità e classe nelle sue stagioni in Sardegna. Cragno ha un contratto in scadenza nel 2024, ma è chiaro che una chiamata di una grande squadra lo farebbe vacillare, essendo arrivato a un punto cruciale della sua carriera. Il vantaggio per il Milan è quello di acquistare un portiere di talento, nel giro della Nazionale Italiana e che soprattutto ha un ingaggio nettamente inferiore ai 6 milioni di euro attuali percepiti da Donnarumma.

Al di là comunque di Cragno, il Milan deve sciogliere diversi nodi in porta. Uno di questi è Reina, che ha già espresso il desiderio di voler essere il portiere titolare. Sarà quasi sicuramente addio per Asmir Begovic, che è stato preso in prestito secco Borneumouth proprio per fronteggiare l’approdo di Reina all’Aston Villa. Il serbo difficilmente sarà confermato. Da valutare anche il futuro di Plizzari: il portiere viene da un anno non esaltante al Livorno (15 presenze e 29 gol subiti in stagione), ma il club rossonero sta pensando di tenerlo in rosa come secondo nella prossima stagione. Intanto il Milan pensa a un clamoroso ritorno di un grande giocatore, continua a leggere >>>

