Calciomercato Milan – Cagliari interessato a Bellodi: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Oggi Marcello Carli, direttore sportivo del Cagliari, si è recato a ‘Casa Milan‘, sede del club rossonero, per parlare di mercato con la dirigenza rossonera.

Obiettivo dell’incontro, discutere di Gabriele Bellodi, classe 2000, difensore centrale di proprietà del Milan, ma, attualmente, in prestito al Crotone, in Serie B.

Lo ha riferito il sito web ‘gianlucadimarzio.com‘. Bellodi piace al club sardo, che, dunque, ha cominciato i dialoghi con il Milan per una possibile trattativa per il centrale.

Intanto, in vista di Milan-Torino di Coppa Italia, in programma domani sera a ‘San Siro‘, iniziativa del club rossonero per ricordare lo scomparso Kobe Bryant: per le ultime, continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android