Coppa Italia – Verso Milan-Torino: silenzio e lutto per Kobe Bryant

NEWS MILAN – Ieri sera il mondo dello sport è stato sconvolto da una notizia drammatica: Kobe Bryant, ex stella dei Los Angeles Lakers in NBA, icona del basket americano e mondiale, è deceduto a 41 anni in un incidente in elicottero in California.

Con Bryant, scomparsa anche la figlia Gianna-Maria Onore, di 13 anni, che viaggiava con lui ed altre sette persone nel velivolo. Bryant, come noto, era un grande tifoso rossonero e, pertanto, in vista di Milan-Torino di Coppa Italia, gara in programma domani sera a ‘San Siro‘ e valevole per i quarti di finale, il club rossonero ricorderà il campione statunitense.

“Domani sera, in occasione della partita di Coppa Italia contro il Torino, verrà osservato un minuto di silenzio e giocheremo con il lutto al braccio in memoria di Kobe Bryant, di Gianna Maria e delle vittime dell’incidente di Los Angeles“, ha annunciato infatti il club rossonero attraverso il suo account ufficiale sul popolare social network ‘Twitter‘.

Uno degli idoli calcistici di Bryant era Paolo Maldini, ex capitano del Milan ed oggi direttore tecnico del club meneghino. Ecco come Maldini, su ‘Instagram‘, ha ricordato Bryant: continua a leggere >>>

SEGUICI SU: Facebook /// Twitter /// Instagram /// Telegram

SCARICA LA NOSTRA APP: iOS /// Android