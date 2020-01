NEWS MILAN – Il direttore dell’area tecnica del Milan Paolo Maldini ha voluto dedicare un pensiero su Instagram per la scomparsa di Kobe Bryant, scomparso tragicamente ieri in un incidente con il suo elicottero a Los Angeles. L’ex stella NBA aveva 41 anni e sul velivolo era a bordo con altre 4 persone, tra cui sua figlia Gianna di appena 13 anni. Queste le parole del dirigente rossonero: “Riposa in pace Kobe. Le Leggende non muoiono mai”.