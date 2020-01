Milan sui social – Baresi: “RIP Kobe Bryant, una tragedia, senza parole”

ULTIME MILAN – Addio a Kobe Bryant. La leggenda del basket NBA ha perso la vita oggi in un incidente in elicottero. Era a bordo con altre cinque persone, tra cui la figlia. Bryant era anche un grandissimo tifoso del Milan, essendo cresciuto in Italia fino ai 14 anni. Più volte ha sottolineato la propria fede sportiva. Così, non poteva mancare il saluto dello storico capitano rossonero Franco Baresi, in campo quando Bryant era ragazzino e seguiva il Milan. Baresi ha pubblicato una foto e un messaggio sul proprio profilo Twitter per ricordare e salutare la stella NBA: “Una leggenda, un mito, non ci sono parole, una tragedia. RIP”.

