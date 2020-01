Calciomercato – La Serie A è pronta per la spesa: da Erkisen a.. Modric

CALCIOMERCATO – Il mercato di gennaio ha aperto ufficialmente i battenti e sono tantissimi i giocatori in cerca di una sistemazione, da subito o dal prossimo giugno. La Serie A con molta calma sta riaccogliendo i campioni e sta riacquistando l’appeal di un tempo, ecco perché potrà essere assoluta protagonista.

A centrocampo la carne al fuoco è davvero tanta. Ivan Rakitic non è un giocatore in scadenza, avendo un contratto che lo lega al Barcellona fino al giugno del 2021, ma questa stagione non riesce a trovare lo spazio che vorrebbe ed è sulla lista dei partenti nonostante le ripetute dichiarazioni d’amore del croato al club. Inter e Juventus da tempo hanno messo gli occhi sul giocatore, non hanno ancora smesso di seguirlo.

Da un croato all’altro, Modric non è più considerato incedibile dal Real Madrid e a giugno il contratto scadrà. Le due milanesi sono pronte a buttarsi sull’ex pallone d’oro, quest’anno per lui il rendimento nelle 17 partite disputate è di 3 reti e 5 assist. Restando a centrocampo, Matic e Strootman restano due piste calde per il Milan: il primo è in completa rottura con il Manchester United e gradisce la destinazione in Serie A, il secondo invece, viene valutato dalla dirigenza rossonera come opzione sorpresa.

Ciliegina sulla torta è poi Eriksen. Il talento danese ha fatto sapere di volere andare vai da Londra, anche a gennaio. Il Tottenham vorrebbe cederlo a 20 milioni di euro per non privarsi del giocatore gratis a giugno, l’Inter sembra fare sul serio. In orbita Inter anche Vidal, che con la diatriba riguardo i bonus non pagati dal Barcellona, sembra sempre più distante dalla Catalogna.

Dal centrocampo all’attacco: Mariano Diaz del Real Madrid doveva essere l’erede di CR7, non è andata proprio cosi. Nel 2018 fece un grandissimo gol in Champions League contro la Roma, ora è proprio Fonseca ad aver messo gli occhi su di lui, con il Diavolo sempre vigile. Cavani è un altro nome che farà scaldare i cuori dei tifosi in questo mercato, anche se diverse indiscrezioni lo danno già accasato a Madrid, sponda Atletico.

Tra gli attaccanti oltre Ibrahimovic, potrebbe fare il suo approdo in Serie A anche il campione del mondo Giroud, attualmente al Chelsea. L’Inter cerca un vice Lukaku e da tempo ha inquadrato il francese come opzione, resta da convincere però il Chelsea, che con Antonio Conte non ha di certo un bel rapporto. Il Milan continua a lavorare per consegnare a Pioli un difensore, Todibo resta una pista calda e ci sono novità, continua a leggere >>>

