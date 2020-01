Calciomercato Inter – Eriksen vicino per la prossima estate

CALCIOMERCATO INTER – È tutto vero. Non solo l’obiettivo Arturo Vidal dal Barcellona. Dopo le voci delle ultime ore iniziano ad arrivare conferme importanti: l’Inter è fortemente interessata a Christian Eriksen, fenomeno del Tottenham. Il pressing nerazzurro è constante e fortissimo e, addirittura, sembra che abbia già portato frutti: il giocatore pare abbia dato il proprio ok. Ciò significa, essendo il danese in scadenza di contratto, che se dovesse arrivare l’accordo definitivo potrebbe già firmare a parametro zero per luglio. Ovviamente ora il Tottenham ha come unica possibilità quella di proporre il rinnovo.

Nel caso in cui invece si dovesse arrivare all’ok definitivo per l’estate, l’Inter potrebbe provare a raggiungere un accordo col Tottenham già per gennaio. Certamente il club inglese avrebbe meno pretese, consapevole di perdelo a zero altrimenti. In ogni caso, però, gli Spurs non sembrano intenzionati a privarsene in anticipo e, per questo, non faranno sconti: servono 90 milioni per averlo da subito. Intanto Zlatan Ibrahimovic è del Milan, per le reazioni dei tifosi… Continua a leggere >>>

