Calciomercato – Ibrahimovic o no il Milan ha bisogno di un attaccante

MERCATO MILAN – Uno dei punti interrogativi che vedono come protagonista lo scenario futuro del Milan riguarda certamente la decisione che il club rossonero e Zlatan Ibrahimovic prenderanno al termine di questa stagione. In attesa che l’attaccante svedese torni in Italia e incontri l’alta dirigenza del Milan per capire le sorti del suo futuro e venire a conoscenza del progetto rossonero dei prossimi anni (a chi sarà affidata la gestione tecnica?), proviamo a ragionare sul reparto offensivo della squadra della prossima annata.

Lo svedese ha dimostrato in questi mesi di essere ancora assolutamente competitivo e all’altezza di giocare nel campionato italiano nonostante i quasi 39 anni sulle spalle. Il Milan con lui ha ritrovato maggior sicurezza, spirito di vittoria e consapevolezza dei propri mezzi. La gioventù di Rafael Leao, l’imprevedibilità di Rebic e la poca verve agonistica di Piatek, nei primi mesi di campionato hanno deluso e non hanno saputo reggere il peso dell’attacco rossonero. Con lo svedese qualcosa ha cambiato anche nei suoi compagni di reparto e chi ne ha giovato maggiormente è di certo il croato ex Eintracht Francoforte (7 gol da gennaio a marzo).

Ma che qualcosa manchi è sotto gli occhi di tutti. Il Milan è tra i peggiori attacchi dell’intero campionato e la sensazione è che ancora non ci sia quel giocatore in grado di capitalizzare al meglio le tante occasioni create. Qualora Ibrahimovic non dovesse rimanere è chiaro che il club rossonero dovrà puntare un big per ripartire. I nomi più caldi sono al momento quelli di Luka Jovic, classe 1997 del Real Madrid. Ma anche Belotti, potrebbe essere un ritorno di fiamma, oppure un tuttofare come Depay.

La sensazione è che il Milan, però, punterà un attaccante anche se lo svedese dovesse restare. Milan-Verona ha dimostrato appieno che senza l’ex Galaxy in campo, Rebic e Leao facciano ancora troppa fatica a prendersi sulle spalle l’offensiva rossonera. In questo scenario un big sarebbe escluso, ma un giovane talento potrebbe fare al caso. Piacciono da tempo Gianluca Scamacca, oggi all’Ascoli ma di proprietà del Sassuolo, Myron Boadu dell’AZ Alkmaar e Jordi Escobar, talento scuola Valencia.

