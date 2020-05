Calciomercato Milan – Jovic esclude Ibrahimovic

MERCATO MILAN – Come riportato questa mattina da Tuttosport, se il Milan dovesse prendere Luka Jovic allora non resterebbe Zlatan Ibrahimovic. L’uno esclude l’altro, riporta il quotidiano piemontese. Il Milan ha messo nel mirino l’attaccante serbo per non farsi trovare impreparato in caso di mancato rinnovo con lo svedese.

Il club di via Aldo Rossi ha riallacciato i contatti con i Blancos dopo la trattativa Theo Hernandez della scorsa estate. Alcune indiscrezioni dalla Spagna, tuttavia, riportano come il Real Madrid voglia concedere una seconda stagione a Jovic, soprattutto dopo aver investito la bellezza di 60 milioni un anno fa. Intanto, il Premier Conte ha parlato della possibile ripresa del calcio: CONTINUA A LEGGERE>>>

