Calciomercato Milan – Dalla Spagna: interesse per Jordi Escobar

CALCIOMERCATO MILAN – Arrivano conferme, dalla Spagna, sull’interesse del Milan per Jordi Escobar Fernández, classe 2002, centravanti delle giovanili del Valencia il cui contratto con il club iberico scadrà il prossimo 30 giugno 2022.

Il popolare quotidiano sportivo iberico ‘AS‘, infatti, ha sottolineato come il Diavolo sia sulle tracce di Jordi Escobar, killer dell’area di rigore, il quale viene paragonato addirittura, per stile di gioco, al polacco Robert Lewandowski del Bayern Monaco.

Il Milan, secondo ‘AS’, avrebbe preso contatti con il giocatore del Valencia già nell’ultimo calciomercato invernale, decidendo, poi, di rinviare l’eventuale operazione di acquisto al termine dell’attuale stagione. In estate, quindi, i rossoneri potrebbero tornare alla carica.

Jordi Escobar, dal canto suo, vorrebbe restare al Valencia, club in cui è nato, cresciuto e nel quale sta bene, per continuare a crescere, con la speranza di ritagliarsi, presto, uno spazio nella Prima Squadra con Albert Celades. La priorità, dunque, è alla sua attuale squadra.

I rossoneri, però, insistono e non è detto che, in estate, il corteggiamento non vada a buon fine. Jordi Escobar, però, piace anche in Premier League.