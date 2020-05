Calciomercato Milan – Via Ibrahimovic? Rispunta l’idea Belotti

CALCIOMERCATO MILAN – Andrea Belotti, classe 1993, bomber del Torino dalla stagione 2015-2016, andrà in scadenza di contratto con il club presieduto da Urbano Cairo il 30 giugno 2022 e, pertanto, nei prossimi mesi dovrà trovare l’accordo con la società granata per il prolungamento con adeguamento dell’ingaggio.

Belotti, in granata, ha segnato 85 gol in 179 gare, è il capitano della squadra, è legatissimo al Torino e, dunque, si trova ad un bivio: restare sotto la Mole e rimanere una bandiera del Toro, oppure tentare un’avventura altrove, compiendo un passo in avanti nella sua carriera.

Gli estimatori, per il ‘Gallo‘, di certo non mancano. Piace al Manchester United ed all’Everton nella Premier League inglese; alla Roma, al Napoli ed al Milan nella Serie A italiana. I rossoneri, in particolare, secondo quanto riferito da ‘La Stampa‘ oggi in edicola, sarebbero tornati a pensare a Belotti nel caso in cui, a fine stagione, Zlatan Ibrahimovic non rinnovasse il contratto con il Milan.

La squadra che, al momento, sembra maggiormente intenzionata a forzare la mano per Belotti, però, sembra essere il Napoli di Aurelio De Laurentiis. CLICCA QUI PER SCOPRIRE L’OFFERTA AZZURRA PER IL ‘GALLO’ >>>