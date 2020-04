Calciomercato Milan – Per il dopo Ibrahimovic il preferito rimane Boadu

CALCIOMERCATO MILAN – Come riportato questa mattina su Tuttosport, nelle idee del Milan il preferito per il dopo Zlatan Ibrahimovic è l’olandese Myron Boadu dell’AZ Alkmaar.

Il gioiellino classe 2001 del club olandese è reduce da una stagione incredibile in cui ha segnato la bellezza di 23 gol e 13 assist in 39 gare. Il costo del cartellino dovrebbe essere intorno ai 25 milioni e presto il Milan potrebbe avere a che fare direttamente con il suo agente, dato che Boadu è assistito da Mino Raiola con cui il club rossonero dovrà trattare i prolungamenti di Donnarumma, Romagnoli e Ibrahimovic. A tal proposito, ecco le ultime sui rinnovi in casa rossonera>>>

