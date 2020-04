Bundesliga – Bayern Monaco, Flick ha rinnovato fino al 2023

CALCIOMERCATO DALL’ESTERO – Con una nota pubblicata sul proprio sito web ufficiale, il Bayern Monaco ha comunicato di aver prolungato il contratto di Hansi Flick, tecnico che era subentrato in corsa durante la stagione a Niko Kovač, fino al 30 giugno 2023.

“Non vedo l’ora di affrontare i compiti imminenti insieme al mio staff tecnico ed alla mia squadra – ha detto Flick ai microfoni del sito ufficiale del Bayern Monaco -. I dialoghi con Karl-Heinz Rummenigge, Oliver Kahn e Hasan Salihamidžić sono stati molto buoni e caratterizzati da una grande fiducia reciproca. Insieme abbiamo definito la direzione per i prossimi anni. Sono sicuro che possiamo ottenere molto insieme”.

Gli stessi Rummenigge (amministratore delegato), Kahn (Presidente) e Salihamidžić si sono dichiarati soddisfatti per il rinnovo di contratto di Flick che, in questi mesi a Monaco, ha risollevato la squadra bavarese portandola al primo posto in Bundesliga e quasi ai quarti di finale di Champions League, conquistando la fiducia completa dei giocatori, in particolare dei senatori biancorossi.

