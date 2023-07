Zaniolo, bei gol in partitella con il Galatasaray | VIDEO

Nicolò Zaniolo, attaccante italiano del Galatasaray, ha ricominciato bene la stagione. In allenamento fa vedere già buoni numeri. Il video

Da circa una settimana il Galatasaray si allena in ritiro in Austria in vista della prossima stagione. Nicolò Zaniolo, attaccante italiano dei giallorossi di Istanbul, nell'ultima seduta ha dato spettacolo in partitella, con scatti, doppi passi e una doppietta. Guarda il video dei suoi gol in questo video