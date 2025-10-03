Yildiz o Pulisic? Koopmeiners o Rabiot? La Top 11 combinata di Juventus-Milan

Domenica sera, all'Allianz Stadium di Torino, spazio a Juventus-Milan di Serie A: ecco come sarebbe l'ideale Top 11 combinata in questo video

Durante l'ultimo episodio de "La Tripletta" (podcast de 'La Gazzetta dello Sport') Tommaso Milanese, Luigi Garlando, Fabio Russo e Marco Guidi hanno scelto la Top 11 "incrociata" di Juventus e Milan, al netto di alcuni giocatori in forse per via di infortuni (Gleison Bremer e Fikayo Tomori) e considerando l'espulsione di Pervis Estupiñán. Ecco, nel video, che formazione è uscita fuori ...