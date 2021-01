VIDEO – Oddo: “Inter e Juventus più forti del Milan, eppure …”

Massimo Oddo, ex giocatore del Milan, è intervenuto in diretta Twitch con Luigi Maragliano, ex travel manager rossonero, sulla pagina Tactickers. Tanti i temi toccati. Vogliamo proporvi diversi stralci. Tra questi, uno sul rendimento del Milan attuale:

Ecco le parole di Oddo: “Qualcuno pensa davvero che il Milan sia primo perchè è la squadra più forte? No, io credo di no. Il Milan è sicuramente un’ottima squadra, ma Inter, Juventus e Napoli hanno un organico superiore. E allora perchè il Milan è primo? Perchè si è creata un’alchimia perfetta e sta facendo cose strepitose. Da milanista spero che arrivi fino in fondo. Ma un solo elemento non basta, ci deve essere un’amalgama. Da solo, un bravo allenatore non basta, ci vogliono tante componenti. Lo stesso Guardiola non è detto che farebbe bene in qualsiasi squadra. Il calcio è fatto da 11 titolari, più i panchinari, la società, l’ambiente che si crea. L’Atalanta non è a livello delle altre big, ma l’alchimia che si è creato tra club, allenatore, squadra e tifosi hanno portato l’Atalanta ad avere risultati da grande squadra”.