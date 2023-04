VIDEO – Napoli-Milan, il torello nella rifinitura a Milanello | PM News

Altre immagini dall'allenamento di rifinitura dei rossoneri di Stefano Pioli a Milanello alla vigilia di Napoli-Milan di Champions League

I rossoneri di Stefano Pioli si stanno allenando, nel centro sportivo di Milanello, per la rifinitura in vista di Napoli-Milan, partita di ritorno dei quarti di finale di Champions League. Ecco, nel video del nostro inviato sul luogo, Stefano Bressi, altre immagini dall'allenamento di Davide Calabria e compagni. Nello specifico, un po' di torello per iniziare la seduta con il giusto piglio