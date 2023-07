VIDEO – Milan, terminate le visite mediche di Chukwueze | PM NEWS

Samuel Chukwueze, nuovo acquisto del Milan in questo calciomercato, è uscito da pochi minuti dalla clinica 'La Madonnina' di Milano

Samuel Chukwueze, esterno nigeriano classe 1999 che il Milan, in questo calciomercato estivo, metterà sotto contratto fino al 30 giugno 2028 dopo aver versato 28 milioni di euro bonus inclusi al Villarreal, è appena uscita dalla clinica 'La Madonnina' di Milano. Qui ha svolto in giornata le visite mediche con il club di Via Aldo Rossi. Nel video del nostro inviato, Stefano Bressi, vediamo l'uscita di Chukwueze dalla struttura medica di fiducia del Diavolo