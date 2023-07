VIDEO – Milan, Leao cambia numero e nome sulla nuova maglia | News

Rafael Leao, attaccante del Milan, ha lasciato come noto il suo numero 17 per il 10 a partire dalla stagione 2023-2024. Ma non è tutto!

Rafael Leao, attaccante del Milan fresco di rinnovo del contratto fino al 30 giugno 2028 con il club di Via Aldo Rossi, come noto ha cambiato numero di maglia. Ha abbandonato, infatti, il numero 17, che ha vestito per i suoi primi quattro anni in rossonero per prendere il numero 10, lasciato libero dall'addio di Brahim Díaz, tornato al Real Madrid. Ma non è tutto. Come si evince, infatti, in un video pubblicato dal Milan sui social, anche il nome sulla maglia, a partire dalla stagione 2023-2024, cambierà: non più 'R. Leão' bensì 'Rafa Leão'