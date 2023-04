VIDEO – Milan-Napoli, la rifinitura: torello a Milanello | PM News

Iniziato l'allenamento di rifinitura a Milanello in vista di Milan-Napoli, andata dei quarti di Champions League. Le immagini del torello

È iniziato, nel centro sportivo rossonero di Milanello, l'allenamento di rifinitura del Milan di Stefano Pioli in vista della partita di domani sera a 'San Siro' contro il Napoli, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League. Vediamo, nel video del nostro inviato sul posto, Stefano Bressi, alcune immagini del torello dei calciatori del Milan. C'è Pierre Kalulu, mancano Zlatan Ibrahimovic e tutti gli altri giocatori non inseriti in lista UEFA per disputare le gare di Champions