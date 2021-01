VIDEO – Amarcord 2011, Cagliari-Milan 0-2: la firma di Ibrahimovic | News

Cagliari-Milan: nel dicembre 2011 la decise Ibrahimovic

CAGLIARI-MILAN ULTIME VIDEO NEWS – Il 20 dicembre 2011 la sfida Cagliari-Milan, nello stadio all’epoca denominato ‘Sant’Elia‘, terminò 0-2 per i rossoneri. Zlatan Ibrahimovic mise a segno il secondo gol del Diavolo dopo l’iniziale autorete di Francesco Pisano. In alto, vediamo il video con gol e highlights di quel match pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali. In basso, invece, il tabellino completo di quel match tra rossoblu e rossoneri.

CAGLIARI-MILAN 0-2

Marcatori: 4′ aut. Pisano, 61′ Ibrahimovic

CAGLIARI (4-3-3): Agazzi; Pisano (79′ Rui Sampaio), Ariaudo (62′ Perico), Canini, Agostini; Nainggolan, Ekdal (79′ Gozzi), Cossu; Thiago Ribeiro, Larrivey, Ibarbo. A disposizione: Avramov, Dametto, Murru, Ceppelini. Allenatore: Ballardini.

MILAN (4-3-1-2): Abbiati; Bonera, Mexès, Thiago Silva, Taiwo; Nocerino, Aquilani, Ambrosini (84′ van Bommel); Boateng; Ibrahimovic, Robinho (74′ Pato). A disposizione: Amelia, Antonini, Seedorf, Emanuelson, El Shaarawy. Allenatore: Allegri.

Arbitro: Orsato di Schio (VI)

Ammoniti: 21′ Ambrosini (M), 32′ Cossu (C), 64′ Bonera (M), 69′ Larrivey (C).