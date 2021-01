VIDEO – 4 gennaio 1987, Como-Milan 0-1: il primo gol di Maldini

Como-Milan 0-1: il primo gol di Maldini in rossonero

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Esattamente 34 anni fa, il 4 gennaio 1987, arrivò il primo gol in Serie A di Paolo Maldini con la maglia del Milan.

Avvenne in occasione di un Como-Milan valido per la 14^ giornata della Serie A 1986-1987 e terminato 0-1 per il Diavolo.

Vediamo, qui in alto, il video della rete di Maldini pubblicato dal club rossonero sui suoi account social ufficiali insieme allo sponsor ‘Skrill‘ e, in basso, il tabellino completo di quel Como-Milan.

COMO-MILAN 0-1

Marcatori: 62′ P. Maldini

COMO: Paradisi, Tempestilli, Bruno, Centi, Maccoppi, Albiero, Moz, Invernizzi, Mattei, Notaristefano (85′ Guerrini), Todesco (76′ Mazzuccato). Allenatore: Mondonico.

MILAN: G. Galli, Tassotti, Bonetti I, Baresi II, Di Bartolomei, P. Maldini, Donadoni, Wilkins, Galderisi, Massaro, Virdis. Allenatore: Liedholm.

Arbitro: Pairetto di Torino.