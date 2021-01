VIDEO – 3 gennaio 1988, Milan-Napoli 4-1: show dei rossoneri di Sacchi

Milan-Napoli 4-1: 33 anni fa il big match di ‘San Siro’

ULTIME NOTIZIE VIDEO MILAN NEWS – Esattamente 33 anni fa, il 3 gennaio 1988 a ‘San Siro‘, il Milan di Arrigo Sacchi annichilì il Napoli di Diego Armando Maradona. Un 4-1, in rimonta, per i rossoneri, che non ammise repliche. Vediamo in alto, nel video pubblicato dal Milan sui propri canali social ufficiali, in collaborazione con lo sponsor ‘Skrill‘, gol e highlights di quel match. In basso, invece, il tabellino di quella sfida.

MILAN-NAPOLI 4-1

Marcatori: 10′ Careca (N), 19′ A. Colombo (M), 24′ Virdis (M), 73′ Gullit (M), 78′ Donadoni (M)

MILAN (4-4-2): G. Galli; Tassotti, F. Galli, F. Baresi, P. Maldini; Donadoni, A. Colombo, Ancelotti, Evani (85′ Bortolazzi); Gullit (82′ Massaro), Virdis. Allenatore: Sacchi.

NAPOLI (5-3-2): Garella; Ferrara, Filardi (75′ Bigliardi), Ferrario (75′ Sola), Renica, Francini; Bagni, De Napoli, Maradona; Giordano, Careca. Allenatore: O. Bianchi.

Arbitro: Agnolin di Bassano del Grappa.