VIDEO – 10 febbraio 1993, Inter-Milan 0-3 in Coppa Italia | News

Inter-Milan 0-3: nel 1993 dominio in Coppa Italia

Esattamente 28 anni fa, il 10 febbraio 1993, in un Inter-Milan del ritorno dei quarti di finale di Coppa Italia, vittoria rossonera per 0-3 grazie alle reti Jean-Pierre Papin (doppietta) e Ruud Gullit nel primo tempo. In alto, vediamo il video con gol e highlights di quella partita, pubblicato dal Milan sui propri canali social in collaborazione con lo sponsor ‘Skrill‘. In basso, invece, il tabellino completo di quel derby giocato a ‘San Siro‘.

INTER-MILAN 0-3

Marcatori: 6′ e 13′ Papin, 35′ Gullit

INTER (5-3-2): Zenga; A. Orlando, Bergomi, R. Ferri, Battistini, De Agostini (75′ Tramezzani); Berti, Manicone, Shalimov; Fontolan, R. Sosa. Allenatore: Bagnoli.

MILAN (4-4-2): S. Rossi; Tassotti, Costacurta, F. Baresi, P. Maldini; Gullit, Albertini, Rijkaard (56′ De Napoli), Lentini; Papin, Massaro (46′ Simone). Allenatore: Capello.

Arbitro: Baldas di Trieste.

Ammoniti: Bergomi e Berti (I).