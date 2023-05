Viaggio nella crisi dell’attacco della Juventus di Allegri | VIDEO

La Juventus di Massimiliano Allegri sta faticando a trovare la via del gol. Gli attaccanti, in particolare, trovano molte difficoltà

Gli attaccanti della Juventus di Massimiliano Allegri faticano a trovare la via del gol. Arkadiusz Milik ha salvato la pelle della Juve domenica sera in casa del Bologna (dopo aver sbagliato un calcio di rigore). Ma quando hanno segnato l'ultima volta Dušan Vlahović, Moise Kean, Federico Chiesa e Ángel Di María? Scopriamolo in questo video della redazione di 'GazzettaTV'